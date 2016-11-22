Полиция сообщила о пяти погибших в аварии школьного автобуса в США

"Подтверждается 5 смертельных случаев в трагической аварии школьного автобуса в понедельник на Талли Роуд", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

В автобусе находилось 35 детей, когда он врезался в дерево в городе Чаттануга в понедельник. По данным властей, пятью погибшими стали ученики начальной школы, также были госпитализированы два десятка других, пишет местное издание The Tennessean.

Полиция арестовала 24-летнего водителя Джонтони Уокера, обвинив его в смертельном ДТП, безответственном вождении в частности. Начальник полиции Чаттануги Фред Флетчер сказал, что могут быть дополнительные аресты позже.