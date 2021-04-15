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Поліція полює за автомобілями "Нової Пошти" через борг в 700 гривень - компанія поскаржилася до Мін'юсту на терор державного виконавця

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство юстиції України розглядає скаргу оператора експрес-доставки "Нова Пошта", яка стала жертвою протиправного тиску (або правового троллінгу?) з боку представника виконавчої служби Голосіївського району столиці, передає УНН.

Деталі

Як розповів співрозмовник з Міністерства юстиції, Нова пошта в своєму зверненні повідомила про протизаконне блокування її майна і активів, що негативно позначається на діяльності компанії і її діловій репутації.

У своїй скарзі Нова пошта наводить дані щодо шести виконавчих проваджень, в рамках яких державний виконавець заарештував майно компанії в рамках стягнення сміховинних в її масштабах діяльності сум від 600-700 гривень до 30 тисяч гривень. Для порівняння, згідно з фінансовим звітом компанії, її операційний прибуток перевищує мільярд гривень, а валовий досягає без малого 3 млрд грн, щорічно компанія обробляє сотні мільйонів посилок.

Як випливає з листа, компанія стала жертвою протизаконного "правового троллінгу" з боку державного виконавця.

Він в один день ініціює старт виконавчого провадження та, не давши компанії часу на оплату, в цей же день виносить постанову про арешт активів "Нової Пошти" і розшуку її майна. Ці дані про "Нову Пошту" відразу ж опиняються в Держреєстрі боржників. Але і після того, як компанія сплатила гроші за виконавчими провадженнями, державний виконавець не скасовує записи про арешт і розшук майна в Держреєстрі, що створює проблеми в діяльності служби експрес-доставки: наприклад, поліцейські регулярно зупиняють кур'єрські автомобілі "Нової Пошти".

Цитата

"Державний виконавець Полінський В.А. постановою про арешт майна ТОВ "Нова Пошта" на все рухоме і нерухоме майно в межах 33809 грн фактично паралізував господарську діяльність компанії, оскільки ТОВ "Нова Пошта", яка є лідером України по експрес-доставці відправлень, у своїй діяльності використовує власні автомобілі для кур'єрської доставки, які практично щодня співробітники патрульної поліції зупиняють і намагаються відправити на штрафмайданчик за провадженням, яке вже фактично завершено", - описує компанія свої пригоди у скарзі Міністерству юстиції, копія якої опинилася в розпорядженні редакції.

Додамо

У своєму зверненні "Нова Пошта" також вказує на очевидні грубі порушення закону державним виконавцем: закон "Про виконавче провадження" встановлює вимогу щодо першочергового звернення стягнення на грошові кошти боржника, а якщо їх недостатньо - на майно. Крім цього, після сплати коштів державний виконавець, відповідно до закону, повинен скасувати запис в реєстрі боржників і скасувати арешти, чого Полінський не робить.

"Просимо вжити заходів для припинення протиправних дій та/або бездіяльності Державним виконавцем Голосіївського районного відділення державної виконавчої служби в місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Полінського В.А.", - йдеться в скарзі "Нової Пошти".

Редакція направила запит компанії "Нова Пошта" з приводу події, а також Міністерству юстиції України про дії державного виконавця, але на момент публікації відповіді не було надано.

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