Полиция охотится за автомобилями “Новой Почты” из-за долга в 700 гривен - компания пожаловалась в Минюст на террор государственного исполнителя

Детали



Как рассказал собеседник из Министерства юстиции, Новая почта в своем обращении сообщила о противозаконном блокировании ее имущества и активов, что негативно сказывается на деятельности компании и ее деловой репутации.

В своей жалобе Новая почта приводит данные о шести исполнительных производствах, в рамках которых государственный исполнитель арестовал имущество компании в рамках взыскания смехотворных в ее масштабах деятельности сумм от 600-700 гривен до 30 тысяч гривен. Для сравнения, согласно финансовому отчету компании, ее операционная прибыль превышает миллиард гривен, а валовая достигает без малого 3 млрд грн., ежегодно компания обрабатывает сотни миллионов посылок.

Как следует из письма, компания оказалась жертвой противозаконного “правового троллинга” со стороны государственного исполнителя.

Он в один день инициирует старт исполнительного производства и, не дав компании времени на оплату, в этот же день выносит постановление об аресте активов “Новой Почты” и розыске ее имущества. Эти данные о “Новой Почте” сразу же оказываются в Госреестре должников. Но и после того, как компания уплатила деньги по исполнительным производствам, государственный исполнитель не отменяет записи об аресте и розыске имущества в Госреестре, что создает проблемы в деятельности службы экспресс-доставки: например, полицейские регулярно останавливают курьерские автомобили “Новой Почты”.

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“Государственный исполнитель Полинский В.А. постановлением об аресте имущества ООО „Новая Почта“ на все движимое и недвижимое имущество в пределах 33809 грн. фактически парализовал хозяйственную деятельность компании, поскольку ООО „Новая Почта“, являющаяся лидером Украины по экспресс-доставке отправлений, в своей деятельности использует собственные автомобили для курьерской доставки, которые практически каждый день сотрудники патрульной полиции останавливают и пытаются отправить на штраф площадку по производству, которое уже фактически завершено”, — описывает компания свои злоключения в жалобе Министерству юстиции, копия которой оказалась в распоряжении редакции.

Добавим

В своем обращении “Новая Почта” также указывает на очевидные грубые нарушения закона государственным исполнителем: закон “Об исполнительном производстве” устанавливает требование о первоочередном обращении взыскания на денежные средства должника, а если их недостаточно — на имущество. Помимо этого, после уплаты средств государственный исполнитель, согласно закону, должен отменить запись в реестре должников и отменить аресты, чего Полинский не делает.

“Просим предпринять меры для прекращения противоправных действий и/или бездеятельности Государственным исполнителем Голосеевского районного отделения государственной исполнительной службы в городе Киеве Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Полинского В.А.”, — говорится в жалобе “Новой Почты”.

Редакция направила запрос компании “Новая Почта” по поводу произошедшего, а также Министерству юстиции Украины о действиях государственного исполнителя, но на момент публикации ответы не были предоставлены.