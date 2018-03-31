Поліція перевіряє дані про стрілянину біля столичного ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. За даними очевидців, стрілянина сталася біля ТРЦ у Голосіївському районі Києва, на місці працює слідчо-оперативна група, передає УНН.
Як повідомили очевидці, подія сталася на парковці ТРЦ. Туди під'їхав автомобіль швидкої допомоги, а також декілька поліцейських автомобілів.
У соцмережі повідомляють, що "стріляли з автомата", після чого зникли з місця події на білому мікроавтобусі. Ці дані поки не підтверджені.
При цьому у коментарі УНН у відділі комунікації поліції Києва зазначили, що "зараз на місці працює слідчо-оперативна група".
"Працює, тому що був виклик щодо того, що там сталась стрілянина, але поки стрілянина не підтвердилася", - додали у поліції.
Нагадаємо, нічна стрілянина сталася у Харкові, загинув громадянин Азербайджану.