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Поліція перевіряє дані про стрілянину біля столичного ТРЦ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. За даними очевидців, стрілянина сталася біля ТРЦ у Голосіївському районі Києва, на місці працює слідчо-оперативна група, передає УНН.

Як повідомили очевидці, подія сталася на парковці ТРЦ. Туди під'їхав автомобіль швидкої допомоги, а також декілька поліцейських автомобілів.

У соцмережі повідомляють, що "стріляли з автомата", після чого зникли з місця події на білому мікроавтобусі. Ці дані поки не підтверджені.

При цьому у коментарі УНН у відділі комунікації поліції Києва зазначили, що "зараз на місці працює слідчо-оперативна група".

"Працює, тому що був виклик щодо того, що там сталась стрілянина, але поки стрілянина не підтвердилася", - додали у поліції.

Нагадаємо, нічна стрілянина сталася у Харкові, загинув громадянин Азербайджану.

Українські Національні Новини

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