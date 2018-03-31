Полиция проверяет данные о стрельбе возле столичного ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. По данным очевидцев, стрельба произошла возле ТРЦ в Голосеевском районе Киева, на месте работает следственно-оперативная группа, передает УНН.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошел на парковке ТРЦ. Туда подъехал автомобиль скорой помощи, а также несколько полицейских автомобилей.
В соцсети сообщают, что "стреляли из автомата", после чего скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе. Эти данные пока не подтверждены.
При этом в комментарии УНН в отделе коммуникации полиции Киева отметили, что "сейчас на месте работает следственно-оперативная группа".
"Работает, потому что был вызов о том, что там произошло стрельба, но пока стрельба не подтвердилась", - добавили в полиции.
Напомним, ночная стрельба произошла в Харькове, погиб гражданин Азербайджана.