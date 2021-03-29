Поліція перевірить інформацію щодо порушення правил карантину під час закритої вечірки в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Поліція призначить перевірку інформації щодо порушення карантинних правил під час закритої вечірки, присвяченої святкуванню Міжнародного дня театру в Херсоні. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Херсонської області.
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"Відомості занесені в журнал єдиного обліку. Буде призначена перевірка", - розповіли в пресслужбі.
Контекст
28 березня місцеві ЗМІ Херсонщини повідомили, що депутат Херсонської обласної ради та директор театру Олександр Книга влаштував "закриту вечірку" для своїх.
Серед гостей були помічені голова Херсонської ОДА Сергій Козир з дружиною, мер Херсона Ігор Колихаев, депутат міськради Андрій Дмитрієв, облради Вікторія Гавренкова, директор Департаменту гуманітарної політики ОДА Михайло Лінецький, бізнесмени Садіар Мамедов і Валерій Боржков і інші відомі люди.
За даними ЗМІ, соціальної дистанції та масочного режиму гості не дотримувались.
Повідомлялось також, що у певний момент гостей покликали в зал для глядачів, посадили на сцену і "справжнім сюрпризом стали танці напівоголених дівчат для гостей, що сиділи на сцені".
Доповнення
Голова Херсонської ОДА Сергій Козир заявив, що інформація про вечірку із напівоголеними дівчатами не відповідає дійсності. З його слів, у цей день відбувалось святкування Міжнародного дня театру.