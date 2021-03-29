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Полиция проверит информацию о нарушении правил карантина во время закрытой вечеринки в Херсоне

Полиция проверит информацию о нарушении правил карантина во время закрытой вечеринки в Херсоне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Полиция назначит проверку информации о нарушении карантинных правил во время закрытой вечеринки, посвященной празднованию Международного дня театра в Херсоне. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Цитата:

"Ведомости занесены в журнал единого учета. Будет назначена проверка", - рассказали в пресс-службе.

Контекст

28 марта местные СМИ Херсонской области сообщили, что депутат Херсонского областного совета и директор театра Александр Книга устроил "закрытую вечеринку" для своих.

Среди гостей были замечены глава Херсонской ОГА Сергей Козырь с женой, мэр Херсона Игорь Колыхаев, депутат горсовета Андрей Дмитриев, облсовета Виктория Гавренкова, директор Департамента гуманитарной политики ОГА Михаил Линецкий, бизнесмены Садиар Мамедов и Валерий Боржков и другие известные люди.

По данным СМИ, социальной дистанции и масочного режима гости не придерживались.

Сообщалось также, что в определенный момент гостей позвали в зрительный зал, посадили на сцену и "настоящим сюрпризом стали танцы полуобнаженных девушек для гостей, сидевших на сцене".

Дополнение

Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь заявил, что информация о вечеринке с полуобнаженными девушками не соответствует действительности. По его словам, в этот день происходило празднование Международного дня театра.

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