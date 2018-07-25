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Поліція опублікувала відео c передбачуваним убивцею кардіолога Джорджа Буша-старшого

Поліція опублікувала відео c передбачуваним убивцею кардіолога Джорджа Буша-старшого

Київ • УНН

 • 9938 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Поліція Х’юстона (штат Техас) опублікувала у вівторок відео і знімки зі чоловіком, підозрюваним у вбивстві кардіолога Марка Хаускнекта, який лікував колишнього президента США Джорджа Буша-старшого. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління міської поліції.

“Це відео було знято камерою спостереження, встановленою на автобусі Metro Lift, що прямував у південному напрямку по вулиці Мейн. Доктор і підозрюваний прямували на північ по Мейн. Інший інформації про те, що трапилося поки немає”, — йдеться в мікроблозі міської поліції у Twitter.

За даними правоохоронців 20 липня 65-річний Хаускнект, що їхав на велосипеді вранці, був убитий двома пострілами, які зробив інший велосипедист, який прямував за ним. Зловмисник утік зі місця злочину, проте поліція має опис його зовнішності на основі показань свідків і відео. Передбачуваний вбивця — це білий засмаглий чоловік, його вік — близько 30 років, на ньому була бейсболка, темно-сіра толстовка і шорти кольору хакі.

“Марк був фантастичним кардіологом і доброю людиною. Я буду завжди вдячний йому за винятковий догляд і чуйність”, — заявив раніше в зв’язку зі цим Буш-старший.

This is surveillance video from a Metro Lift bus traveling southbound on Main. The doctor and suspect are traveling northbound on Main. No other information at this time. Call HPD Homicide or @CrimeStopHOU if you can ID the suspect. All updates will be posted here. pic.twitter.com/eNwbA4zql6

— Houston Police (@houstonpolice) 23 липня 2018 р.

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