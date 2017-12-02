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Поліція Одещини відкрила три провадження щодо пенсіонера, який взяв у заручники свою сім'ю

Поліція Одещини відкрила три провадження щодо пенсіонера, який взяв у заручники свою сім'ю

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Правоохоронці Одещини відкрили кримінальні провадження за трьома статтями стосовно чоловіка, який утримував у заручниках власну дружину та доньку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

“За даним фактом розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст.342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інцидент трапився напередодні. Під час раптового конфлікту на ґрунті майнових розбіжностей, 73-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вигнав з будинку на подвір’я свою доньку та здійснив у її бік три постріли з мисливської рушниці.

Після цього пенсіонер зачинився у будинку разом із дружиною та другою донькою. На вимоги працівників поліції звільнити жінок та здатися зловмисник відмовився, погрожуючи спалити будинок. Було прийнято рішення брати будинок штурмом. Під час проведеної спецоперації правопорушник був затриманий.

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