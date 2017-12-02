Полиция Одесской области открыла три производства против пенсионера, взявшего в заложники свою семью
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правоохранители Одесской области открыли уголовные производства по трем статьям в отношении мужчины, который удерживал в заложниках свою жену и дочь. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"По данному факту возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел накануне. Во время внезапного конфликта на почве имущественных разногласий, 73-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнал из дома во двор свою дочь и совершил в ее сторону три выстрела из охотничьего ружья.
После этого пенсионер закрылся в доме вместе с женой и второй дочерью. На требования сотрудников полиции освободить женщин и сдаться злоумышленник отказался, угрожая сжечь дом. Было принято решение брать дом штурмом. В ходе проведенной спецоперации преступник был задержан.