Поліція не зафіксувала серйозних порушень правопорядку на акції, що триває під будинком Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Поліція Київщини продовжує забезпечувати публічну безпеку та порядок під час проведення мирної акції в Козині. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.
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У поліції повідомили, що станом на 12 годину серйозних порушень правопорядку не зафіксовано.
Наразі публічний порядок в Козині забезпечують понад 80 працівників Обухівського районного управління поліції, поліції діалогу та спецпризначенців. На місці події перебуває керівництво ГУНП в Київській області та керівництво Обухівського РУП.
Поліція Київщини закликала учасників акції дотримуватися у своїх діях норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.
В ніч з 9 на 10 жовтня між учасниками акції неодноразово виникала штовханина, яку поліція регулярно припиняла, не допускаючи подальшого розвитку конфлікту.
Нагадаємо
9 жовтня опівночі в Козині поряд з будинком п’ятого президента України Петра Порошенка розпочалася акція протесту двох громадських організацій з протилежними точками зору на політичну ситуацію в країні. Акція супроводжувалася сутичками та спробами прорватися до будинку Порошенка.