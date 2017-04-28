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Поліція не допустить провокацій в Маріуполі на травневі свята - В.Аброськін

Київ • УНН

 • 7962 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Маріуполі на травневі свята не буде провокацій. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Поліція не допустить провокацій в Маріуполі на травневі свята - В.Аброськін

За його словами, відучора і до закінчення травневих свят вся поліція Маріуполя та Донецької області вже працює в посиленому режимі і не допустить жодної провокації в місті.

З учорашнього дня було задіяно понад 750 поліцейських. Півмільйонне прифронтове місто було повністю перекрите пішими, мобільними нарядами і групами швидкого реагування. Мета - не допустити терактів, проникнення диверсійно-розвідувальних груп, провокацій до травневих свят.

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"З початку вчорашньої операції з виявлення НЗФ вже було оглянуто понад 5 тисяч автомобілів і перевірено по базах МВС 1 тис. 300 осіб. Зареєстровано 5 фактів вилучення наркотиків, є вилучена зброя, 5 фактів. Але робота триває. Вночі на блокпостах збільшено кількість співробітників поліції, в місті створено додаткові групи швидкого реагування, які будуть реагувати на всі звернення громадян. Основне завдання - це охорона громадського порядку і недопущення дестабілізації ситуації в Маріуполі і по всій території Донецької області", - повідомив В.Аброськін.

Також до профілактичного відпрацювання залучено спецпідрозділ КОРД, кінологі і військовослужбовців.

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