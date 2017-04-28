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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция не допустит провокаций в Мариуполе на майские праздники - В.Аброськин

Киев • УНН

 • 7962 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Мариуполе на майские праздники не будет провокаций. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Полиция не допустит провокаций в Мариуполе на майские праздники - В.Аброськин

По его словам, со вчерашнего дня и до окончания майских праздников вся полиция Мариуполя и Донецкой области уже работает в усиленном режиме и не допустит ни одной провокации в городе.

Со вчерашнего дня было задействовано более 750 полицейских. Полумиллионный прифронтовой город был полностью перекрыт пешими, мобильными нарядами и группами быстрого реагирования. Цель — не допустить терактов, проникновения диверсионно-разведывательных групп, провокаций к майским праздникам.

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“С начала вчерашней операции по выявлению НВФ уже было осмотрено более 5 тысяч автомобилей и проверено по базам МВД 1 тыс. 300 человек. Зарегистрировано 5 фактов изъятия наркотиков, есть изъятое оружие, 5 фактов. Но работа продолжается. Ночью на блокпостах увеличено количество сотрудников полиции, в городе созданы дополнительные группы быстрого реагирования, которые будут реагировать на все обращения граждан. Основная задача — это охрана общественного порядка и недопущения дестабилизации ситуации в Мариуполе и по всей территории Донецкой области”, — сообщил В.Аброськин.

Также к профилактической отработке привлечены спецподразделение КОРД, кинологи и военнослужащие.

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