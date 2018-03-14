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Поліція на Закарпатті перейшла на посилений режим служби через можливі провокації

Поліція на Закарпатті перейшла на посилений режим служби через можливі провокації

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. У зв′язку із можливими провокаціями в області поліція на Закарпатті посилила несення служби, зокрема на час проведення заходів до річниці створення Карпатської України. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

“У зв′язку з останніми подіями, які сталися в області, у нас введено посилений режим несення служби. До того ж на масових заходах, що матимуть місце на Закарпатті, поліція у посиленому режиму охоронятиме публічну безпеку і порядок на вулицях міст області”, — зазначили у поліції.

Як повідомили УНН у прес-службі Закарпатської ОДА, обласна влада вживає заходи для забезпечення спокою і порядку на Закарпатті, аби унеможливити провокації під час святкування 79-ї річниці створення Карпатської України.

“В облдержадміністрації відбулася спеціальна нарада, зокрема і з представниками силових структур, де було дано доручення від Геннадія Москаля задіяти максимум сил для забезпечення громадського порядку в області. Поліція попереджена, що деякі заходи від правих організацій до річниці Карпатської України можуть бути використані для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. На це звертатиметься особлива увага, аби попередити провокації”, — повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

Як повідомляв УНН, у Генконсульстві Угорщини не радять своїм громадянам відвідувати Закарпаття 16-18 березня через можливі провокації.

Нагадаємо, під стінами управління поліції на Закарпатті сталася сутичка між активістами.

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