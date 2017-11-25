Поліція Лондона назвала причину паніки після інциденту в метро

Як зазначається, поліцейських викликали на станцію метро напередодні о 16:37 за місцевим часом після повідомлень про постріли.

Співробітники поліції обшукали район, після чого роботу станції було відновлено.

"Офіцери вважають, що між двома людьми на платформі сталася сварка. Тепер вони хотіли б поговорити з цими двома людьми, які, на їхню думку, можуть мати інформацію про інцидент і обставини інциденту", - йдеться в повідомленні.

Також вони шукають свідків, хто бачив або чув що-небудь, що викликало масову паніку.

Нагадаємо, в результаті інциденту в метро Лондона постраждали не менше 15 осіб.