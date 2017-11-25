Полиция Лондона назвала причину паники после инцидента в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Британская полиция разыскивает двух мужчин в связи с инцидентом на станции метро Лондона Oxford Circus, после чего началась паника, передает УНН со ссылкой на сообщение местной полиции.
Как отмечается, полицейских вызвали на станцию метро накануне в 16:37 по местному времени после сообщений о выстрелах.
Сотрудники полиции обыскали район, после чего работа станции была возобновлена.
"Офицеры считают, что между двумя людьми на платформе произошла ссора. Теперь они хотели бы поговорить с этими двумя людьми, которые, по их мнению, могут иметь информацию об инциденте и обстоятельствах вокруг инцидента", - говорится в сообщении.
Также они ищут свидетелей, кто видел или слышал что-либо, что вызвало массовую панику.
Напомним, в результате инцидента в метро Лондона пострадали не менее 15 человек.