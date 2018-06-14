Поліція Києва затримала злочинну групу наркоторговців

Отримавши інформацію щодо збуту наркотичних засобів на території столиці, працівники управління протидії наркозлочинності провели дві оперативні закупки у 32-річного чоловіка. Наркотичні речовини він збував шляхом так званих "закладок".



"Ми встановили, що до поширення заборонених речовин причетні ще двоє жінок: 51-річна харків’янка, яка організовувала збут метадону на території Києва, та її 55-річна спільниця, котра безпосередньо займалася збутом наркотиків. За місцем їх мешкання у Дніпровському районі столиці та у Київській області ми провели санкціоновані обшуки, під час яких виявили понад 20 тисяч гривень, фасований метадон та електронні ваги", - розповів начальник другого міжрайонного відділу управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві Олександр Дибов.



Заборонені речовини правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Жінку-організатора та 32-річного наркозбувача затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Як повідомляв УНН, запорізькі поліцейські провели ряд обшуків на території міста Київ та Київської області, викрили розповсюджувачів психотропної речовин через мережу Інтернет, вилучили психотропну речовину та ліквідували нарколабораторію по виготовленню "амфетаміну".