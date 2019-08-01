Поліція Києва показала фоторобот підозрюваного у спробах зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Поліція Києва оприлюднила портрет чоловіка, підозрюваного у спробах зґвалтування, та просить громадян допомогти його розшукати, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Києва.
“Молодик на фото та відео обґрунтовано підозрюється у скоєнні двох спроб зґвалтування у Шевченківському та Оболонському районах, які трапилися 2 та 23 липня цього року”, — йдеться в повідомленні.
У поліції навели прикмети ймовірного зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 185-190 см, худорлявий, витягнуте обличчя, темне волосся.
Всіх, хто має будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особу та місцезнаходження зображеного чоловіка, просять повідомити правоохоронців.
Як повідомляв УНН, напередодні у Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні зґвалтування та пограбування.