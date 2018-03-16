Поліція хоче покарати аграріїв за протест проти влади
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Черкаська поліція відкрила кримінальне провадження проти аграріїв за вчорашній протест проти влади. Про це повідомили в громадській організації "Всеукраїнська аграрна рада", передає УНН.
Громадські діячі розцінили це як дискримінацію і сприяння олігархам, проти яких вони вчора страйкували.
"Поліція притісняє протестувальників. Стало відомо, що Уманський районний відділ поліції порушив кримінальну справу за фактом блокування аграріями українських автомагістралей.
Тому виникає питання: шановні правоохоронці Сергій Князєв, кого ви намагаєтеся залякати і на кого працюєте: на олігархів, чи на український народ?
За результатами проведених акцій протесту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 279 Кримінального кодексу України "Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства", - повідомили в ВАР.
Нагадаємо, вчора в дев'яти областях України аграрії перекрили траси. У такій спосіб вони намагалися донести до влади своє незадоволення змінами до Податкового кодексу України в частині скасування для дрібних і середніх фермерів повернення ПДВ при експорті олійних культур.
Вони вважають, що ініціатива належить народному депутату від партії "Відродження", члену податкового комітету ВР Віталію Хомутинніку, який за сумісництвом є бенефіціаром великого агрохолдингу "Кернел", що спеціалізується на переробці олійних. За словами аграріїв, від таких податкових нововведень їх збиток становитиме близько 10 млрд грн, які "перейдуть в кишеню" компаній на зразок "Кернел".