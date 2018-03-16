Полиция хочет наказать аграриев за протест против власти
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Черкасская полиция открыла уголовное производство против аграриев за вчерашний протест против власти. Об этом сообщили в общественной организации "Всеукраинский аграрный совет", передает УНН.
Общественники расценили это как дискриминацию и содействие олигархам, против которых они вчера бастовали.
"Полиция прижимает протестующих. Стало известно, что Уманский районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту блокирования аграриями украинских автомагистралей.
Поэтому возникает вопрос: уважаемые правоохранители Сергей Князев, кого вы пытаетесь запугать и на кого работаете: на олигархов, или на украинский народ?
По результатам проведенных акций протеста были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 279 Уголовного кодекса Украины "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", - сообщили в ВАР.
Напомним, вчера в девяти областях Украины аграрии перекрыли трассы. В такой способ они пытались донести до власти свое недовольство изменениями в Налоговый кодекс Украины в части отмены для мелких и средних фермеров возврата НДС при экспорте масличных культур.
Они полагают, что инициатива принадлежит народному депутату от партии "Відродження", члену налогового комитета ВР Виталию Хомутыннику, который по совместительству является бенефициаром крупного агрохолдинга "Кернел", специализирующегося на переработке масличных. По словам аграриев, от таких налоговых новшеств их убыток составит около 10 млрд грн, которые "перейдут в карман" компаниям вроде "Кернел".