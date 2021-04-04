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Поліція Гонконгу вилучила "рекордні" 700 кг кокаїну

Поліція Гонконгу вилучила "рекордні" 700 кг кокаїну

Київ • УНН

 • 21815 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Поліція Гонконгу заявила про рекордне вилучення кокаїну вагою 700 кг, при цьому офіцери підозрюють, що величезна партія контрабанди потрапила в місто на швидкісних катерах. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За інформацією поліції, їм вдалося вилучити близько 500 "цеглинок" кокаїну вартістю близько 120 млн доларів, що є найбільшою контрабандою на території Гонконгу за майже десятиліття.

Влада заявляє, що закриття кордонів для міжнародних подорожей під час пандемії коронавірусу змусило контрабандистів робити більш ризиковані масові перевезення, а не використовувати "мулів" наркотиків, які подорожують через аеропорти.

Поліція заявила, що контрабанду було виявлено в п'ятницю, коли співробітники перехопили чоловіка з візком у промисловому районі Фо Тан і виявили 150 "цеглинок" кокаїну в картонних коробках.

Пізніше в тому ж районі було знайдено ще 492 "цеглини" кокаїну. В результаті поліція арештувала двох чоловіків віком 19 і 25 років.

"Ми вважаємо, що (наркотики - ред.) були транспортовані великими рейсами до вод поблизу Гонконгу з району їхнього джерела в Південній Америці, а потім незаконно переправлені на швидкісних катерах", - заявив старший начальник Нг Квок-Ченг.

"Ми виявили багато водонепроникних мішків, які все ще були мокрими на місці події, і всі "цеглини" кокаїну були ретельно загорнуті в пластик", - додав він.

Поліція заявила , що попередній рекорд вилучення кокаїну в Гонконгу становив 649 кг, що був виявлений митницею в 2012 році.

Додамо

Понад 800 кілограмів кокаїну на 300 мільйонів євро, знайшли у парусному човні у дикій пляжній зоні між румунськими містами Сфинту-Георге і Суліна.

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