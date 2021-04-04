Полиция Гонконга изъяла "рекордные" 700 кг кокаина

Детали

По информации полиции, им удалось изъять около 500 "кирпичиков" кокаина стоимостью около 120 млн долларов, что является самой большой контрабандой на территории Гонконга за почти десятилетие.

Власти заявляют, что закрытие границ для поездок во время пандемии коронавируса заставило контрабандистов делать более рискованные массовые перевозки, а не использовать "мулов" наркотиков, которые путешествуют через аэропорты.

Полиция заявила, что контрабанда была обнаружена в пятницу, когда сотрудники перехватили мужчину с тележкой в промышленном районе Фо Тан и обнаружили 150 "кирпичиков" кокаина в картонных коробках.

Позже в том же районе было найдено еще 492 "кирпича" кокаина. В результате полиция арестовала двух мужчин в возрасте 19 и 25 лет.

"Мы считаем, что (наркотики - ред.) были транспортированы большими рейсами в воды вблизи Гонконга из района их источника в Южной Америке, а затем незаконно переправлены на скоростных катерах", - заявил старший начальник Нг Квок-Ченг.

"Мы обнаружили много водонепроницаемых мешков, которые все еще были мокрыми на месте происшествия, и все "кирпичи" кокаина были тщательно завернуты в пластик", - добавил он.

Полиция заявила, что предыдущий рекорд изъятия кокаина в Гонконге составлял 649 кг, который был обнаружен таможней в 2012 году.

Добавим

Более 800 килограммов кокаина на 300 миллионов евро, нашли в парусной лодке на дикой пляжной зоне между румынскими городами Сфынту-Георге и Сулина.