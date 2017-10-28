Поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів у Мар'їнці

27 жовтня, о 20:30 на лінію “102” надійшов дзвінок від подружжя пенсіонерів, які повідомили правоохоронцям, що в Мар’їнці по вулиці Набережній біля їх будинку розірвався снаряд. У результаті чого були пошкоджені всі вікна та фасад будівлі.

В момент вибуху власники оселі знаходилися на подвір’ї, від ударної хвилі їх оглушило, але серйозних пошкоджень пенсіонерам вдалося минувати. Від допомоги лікарів вони відмовилися.

Сьогодні поліцейські продовжили огляд житлового району. Наразі виявлені пошкодження 3-х будинків по вулицям Набережній та Каштановій.

Наведені обставини кваліфіковано як терористичний акт Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 жовтня, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя.