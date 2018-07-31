Поліція Черкащини затримала 13-річного вбивцю і гвалтівника

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Черкаські правоохоронці встановили місцезнаходження особи, яка причетна до побиття та зґвалтування жительки м.Тальне, які спричинили смерть потерпілої. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції Черкаської області, передає УНН.

“Близько двох тижнів тому до чергової частини Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, що до Центральної районної лікарні доставлено місцеву жительку з тілесними ушкодженнями та з ознаками зґвалтування, того ж дня від отриманих травм жінка померла”, — йдеться у повідомленні.

До розкриття даного кримінального правопорушення, крім правоохоронців Тальнівського відділення поліції, було залучено співробітників управління карного розшуку. Поліцейські встигли поспілкуватися з потерпілою та встановили особу, яка могла бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

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Ним виявився 13-річний представник однієї із національностей. Як з’ясували поліцейські, дана особа разом з родиною поспішно виїхали за межі області. Проведеними заходами їхнє місцезнаходження було встановлено. 13-річний учасник події переховувався від правоохоронців в одному із райцентрів Житомирської області у бабусі, а батько, мати та старший брат підозрюваного, - в одному із сіл Вінницької області. Їх було запрошено до Тальнівського відділення поліції.

Наразі 13-річний хлопець визнає, що мав з жінкою статевий акт, побив її та ледь живою залишив у кущах. Поліцейські перевіряють на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення інших членів родини неповнолітнього. Проводяться активні слідчі дії.

За даним фактом слідчими Тальнівського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, неповнолітній вбивця і ґвалтівник проведе за ґратами 14 років життя.

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