Поліція Черкащини затримала 13-річного вбивцю і гвалтівника

“Близько двох тижнів тому до чергової частини Тальнівського відділення поліції надійшло повідомлення, що до Центральної районної лікарні доставлено місцеву жительку з тілесними ушкодженнями та з ознаками зґвалтування, того ж дня від отриманих травм жінка померла”, — йдеться у повідомленні.

До розкриття даного кримінального правопорушення, крім правоохоронців Тальнівського відділення поліції, було залучено співробітників управління карного розшуку. Поліцейські встигли поспілкуватися з потерпілою та встановили особу, яка могла бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд виніс фінальний вирок підлітку, який вбив репетиторку молотком

Ним виявився 13-річний представник однієї із національностей. Як з’ясували поліцейські, дана особа разом з родиною поспішно виїхали за межі області. Проведеними заходами їхнє місцезнаходження було встановлено. 13-річний учасник події переховувався від правоохоронців в одному із райцентрів Житомирської області у бабусі, а батько, мати та старший брат підозрюваного, - в одному із сіл Вінницької області. Їх було запрошено до Тальнівського відділення поліції.

Наразі 13-річний хлопець визнає, що мав з жінкою статевий акт, побив її та ледь живою залишив у кущах. Поліцейські перевіряють на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення інших членів родини неповнолітнього. Проводяться активні слідчі дії.

За даним фактом слідчими Тальнівського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, неповнолітній вбивця і ґвалтівник проведе за ґратами 14 років життя.