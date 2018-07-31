Полиция Черкасской области задержала 13-летнего убийцу и насильника

“Около двух недель назад в дежурную часть Тальновского отделения полиции поступило сообщение, что в Центральную районную больницу доставлена местная жительница с телесными повреждениями и с признаками изнасилования, в тот же день от полученных травм женщина скончалась”, — говорится в сообщении.

К раскрытию данного уголовного преступления, кроме правоохранителей Тальновского отделения полиции, были привлечены сотрудники управления уголовного розыска. Полицейские успели пообщаться с потерпевшей и установили личность, которая могла быть причастна к совершению данного уголовного преступления.

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Им оказался 13-летний представитель одной из национальностей. Как выяснили полицейские, данное лицо вместе с семьей поспешно выехали за пределы области. Проведенными мероприятиями их местонахождение было установлено. 13-летний участник события скрывался от правоохранителей в одном из райцентров Житомирской области у бабушки, а отец, мать и старший брат подозреваемого, - в одном из сел Винницкой области. Их пригласили в Тальновское отделение полиции.

Сейчас 13-летний парень признает, что имел с женщиной половой акт, избил ее и едва живой оставил в кустах. Полицейские проверяют причастность к совершению данного уголовного преступления других членов семьи несовершеннолетнего. Проводятся активные следственные действия.

По данному факту следователями Тальновского отделения полиции был открыт ряд уголовных производств по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, что повлекло смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, несовершеннолетний убийца и насильник проведет за решеткой 14 лет жизни.