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Поліція Бельгії затримала підозрюваних у скоєнні теракту в потязі Thalys

Поліція Бельгії затримала підозрюваних у скоєнні теракту в потязі Thalys

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Поліція Бельгії затримала чотирьох чоловіків, які підозрюються у скоєнні терористичного акту у швидкісному поїзді Thalys у 2015 році, внаслідок якого загинула одна людина та ще чотири отримали поранення, передає УНН посилаючись на AFP.

Правоохоронні органи Бельгії здійснили низку обшуків на шістьох об’єктах неподалік від Брюсселю з метою виявлення вибухонебезпечних пристроїв або зброї, які могли бути причетні до терористичної атаки, яка сталася 21 серпня 2015 року в поїзді Thalys на шляху з Амстердаму до Парижа.

Під час обшуків, правоохоронцями не було виявлено вибухівки або іншого виду зброї, за допомогою якої могло бути скоєно напад. При цьому поліція затримала 4-х осіб, які підозрюються у скоєнні терористичного акту.

Нагадаємо, під час нападу невідомий відкрив стрілянину у вагоні поїзда. Одного з пасажирів він заколов ножем та ще 4 отримали поранення.

За версією правоохоронних органів, терористичний акт був організований бойовиками "Ісламської держави". Чоловіка, який здійснив атаку у поїзді звуть Айуб Эль Хаццани, за його словами, він здійснив напад за наказом свого знайомого, з яким разом воював на стороні угрупування "ІДІЛ" в Сирії.

Як повідомляв УНН, 21 червня 2016 року Бельгійська поліція звільнила шістьох осіб, які були затримані у справі про спробу теракту в поїзді, що прямував з Амстердама до Парижа в 2015 році

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