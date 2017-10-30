Полиция Бельгии задержала подозреваемых в совершении теракта в поезде Thalys

Правоохранительные органы Бельгии провели ряд обысков на шестерых объектах неподалеку от Брюсселя с целью выявления взрывоопасных устройств или оружия, которые могли быть причастны к террористической атаке, которая произошла 21 августа 2015 года в скоростном поезде Thalys на пути из Амстердама в Париж.

Во время обысков ни взрывчатки, ни оружия обнаружено не было. При этом полиция задержала 4-х человек, которые подозреваются в совершении террористического акта.

Напомним, во время нападения неизвестный открыл стрельбу в вагоне поезда. Одного из пассажиров он заколол ножом и еще 4 пасажира получили ранения.

По версии правоохранительных органов, террористический акт был организован боевиками "Исламского государства". Мужчину, который совершил атаку в поезде зовут Айуб Эль Хаццаны, по его словам, он совершил нападение по приказу своего знакомого, с которым вместе воевал на стороне группировки "ИГ" в Сирии.

Как сообщал УНН, 21 июня 2016 Бельгийская полиция освободила шестерых человек, которые были задержаны по делу о попытке теракта в поезде, следовавшем из Амстердама в Париж в 2015 году