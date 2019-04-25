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Поліцейського судитимуть за побиття представника благодійної організації

Поліцейського судитимуть за побиття представника благодійної організації

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно поліцейського, який спричинив тілесні ушкодження представнику благодійної організації. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2018 року під час несення служби з охорони громадського порядку на території Луганського обласного наркологічного диспансеру, розташованого у місті Лисичанську, працівники поліції у складі батальйону патрульної поліції особливого призначення Національної поліції в Запорізькій області здійснювали перевірку документів у наркозалежних пацієнтів, які проходять замісну підтримувальну терапію у вищезазначеному медичному закладі. Під час перевірки між правоохоронцями та представником благодійної організації з реабілітації й захисту прав наркозалежних та ВІЧ-інфікованих осіб виникла словесна суперечка. У ході конфлікту з метою фіксації дій поліцейських представник благодійної організації проводив відеозйомку. Однак, один із працівників поліції, перевищуючи свої службові повноваження, незаконно перешкоджав зйомці та умисно наніс декілька ударів рукою потерпілому, спричинивши останньому тілесні ушкодження середньої тяжкості”, — йдеться у повідомленні.

Прокуратурою Луганської області затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно працівника поліції у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України. В разі, якщо вину буде доведено, то поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, до Ленінського районного суду міста Миколаєва скеровано обвинувальний акт стосовно трьох поліцейських за фактом катування. 

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