Поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту розбився в Туреччині - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту розбився в районі Тунджелі на сході Туреччини. Про це з посиланням на джерела у сфері безпеки повідомляє Reuters, передає УНН.
"Турецька поліція вертоліт з 12 особами на борту розбився в східній провінції Тунджелі", - цитує видання інформацію джерел у сфері безпеки.
Нагадаємо, четверо людей постраждали через вибух у Туреччині.
Вибух стався 11 квітня в південно-східній провінції Діярбакир під час ремонту поліцейського танка.