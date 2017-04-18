Поліцейський вертоліт з 12 людьми на борту розбився в Туреччині - ЗМІ

"Турецька поліція вертоліт з 12 особами на борту розбився в східній провінції Тунджелі", - цитує видання інформацію джерел у сфері безпеки.

Нагадаємо, четверо людей постраждали через вибух у Туреччині.

Вибух стався 11 квітня в південно-східній провінції Діярбакир під час ремонту поліцейського танка.