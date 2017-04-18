Полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в Турции - СМИ

"Турецкая полиция вертолет с 12 людьми на борту разбился в восточной провинции Тунджели", - цитирует издание информацию источников в сфере безопасности.

Напомним, четыре человека пострадали в результате взрыва в Турции.

Взрыв произошел 11 апреля в юго-восточной провинции Диярбакыр во время ремонта полицейского танка.