Полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в Турции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полицейский вертолет с 12 людьми на борту разбился в районе Тунджели на востоке Турции. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности сообщает Reuters, передает УНН.
"Турецкая полиция вертолет с 12 людьми на борту разбился в восточной провинции Тунджели", - цитирует издание информацию источников в сфере безопасности.
Напомним, четыре человека пострадали в результате взрыва в Турции.
Взрыв произошел 11 апреля в юго-восточной провинции Диярбакыр во время ремонта полицейского танка.