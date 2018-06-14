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Поліцейський із стріляниною зупинив авто на блокпосту на Донбасі

Поліцейський із стріляниною зупинив авто на блокпосту на Донбасі

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Поліцейський зі складу Об’єднаних сил змушений був стріляти по автомобілю на блокпосту, який рухався у зону проведення операції з Харкова, і відмовився зупинитися на вимогу правоохоронців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.

За інформацією прес-центру, працівники поліції зі складу Об’єднаних сил, відповідно до інструкції запропонували водію автомобіля Toyota Camry зупинитися на блок-посту і надати документи на авто для перевірки.

“Натомість, порушник, яким виявився житель м. Харків, проігнорував вимоги дорожніх знаків, розмітки та вимоги працівників Національної поліції про зупинку, збільшив швидкість та намагався спішно виїхати з території блокпосту. Але, рішучими діями із застосуванням штатного озброєння працівники поліції зі складу Об’єднаних сил зупинили спробу безконтрольного в’їзду через блокпост в район проведення операції”, — зазначили у штабі.

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Зазначається, що поліцейський вистрілив угору для попередження, а потім двома двома прицільними пострілами влучив у колесо автомобіля.

І вже за мить, зазначили у прес-центрі, водія та пасажирів передали до відповідних органів, де здійснюється поглиблена перевірка їх діяльності та надається кваліфікована правова оцінка їх діям.

Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим С.І. прийнято рішення про нагородження працівника Національної поліції, який умілими діями правильно виконав завдання з несення служби на блокпосту та припинив правопорушення.

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