Підозрюваних в “кришуванні” наркобізнесу поліцейських відсторонили від посад
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ленінський районний суд розглянув і задовольнив клопотання слідчого щодо відсторонення підполковника та майора одного з міських відділів поліції, які підозрюються у вимаганні та отриманні 10 тисяч гривень, від посад. Про це повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.
“Підозрюваних викрито на отриманні неправомірної вигоди 31 січня 2018 року працівниками прокуратури Кіровоградської області спільно з колегами УСБУ в області та відділу внутрішньої безпеки Національної поліції України. Кошти вони вимагали у місцевого мешканця за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотичних засобів. За „кришування“ його діяльності працівники поліції вимагали щомісячно сплачувати їм по 10 тисяч грн”, — повідомили в прес-службі.
Правоохоронцям повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 (отримання неправомірної вигоди поєднане з її вимаганням) КК України.
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Працівникам поліції визначено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 123 тис. грн.
Як повідомляв УНН, працівників поліції викрили на "кришуванні" наркобізнесу на Кіровоградщині.