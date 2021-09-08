Політолог прогнозує перемогу Добкіна на виборах мера Харкова

Цитата

“Я, як політтехнолог, знаю, що найбільше шансів має Добкін”, — сказав він.

Деталі

Експерт переконаний, що дані соцопитувань, які прогнозують перемогу нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова — викривлені.

“Терехов малює собі образ націонал-патріота, з державницькою позицією. За нього можуть прийти і проголосувати такі ж націонал-патріоти, яких у Харкові набереться близько 20%. Це ті, хто зціпить зуби, але проголосує насамперед не за Терехова, а проти того, аби мером став Добкін”, — пояснює Голобуцький.

Рейтинг Терехова тримається на підтримці колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. А от Офіс Президента підтримувати публічно його навряд чи буде.

“Зрозуміло, що ОП не може відкрито підтримувати кандидата з таким ватним бекграундом”, — каже експерт.

Доповнення

“Народне опитування” наприкінці серпня показало лідерство Добкіна у передвиборчій гонці за крісло мера Харкова. На другому місці “інший кандидат” і на третьому нинішній в.о.мера Ігор Терехов.

У контексті

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, знаходився за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без складання присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман, Аліна Мустафаєва.