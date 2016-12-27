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Політолог: партії Н.Савченко та М.Саакашвілі можуть подолати 5% бар'єр і потрапити до ВР

Київ • УНН

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За словами Вадима Карасьова, об'єднання новостворених політсил Надії Савченко та Міхеіла Саакашвілі виключене, бо вони мають абсолютно різні програми

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Партії Надії Савченко та Михеіла Саакашвілі у випадку виборів до парламенту, ймовірно, заберуть вагому частку електорату від системних партій і пройдуть 5% бар'єр. Проте крокуватимуть вони в різні боки, бо їх програми жодним чином не перетинаються. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Вадим Карасьов.

"На 5% політсили Саакашвілі і Савченко можуть розраховувати, а відповідно і на представництво в новообраному парламенті. При цьому їх позиції не пересікаються. Фішка Савченко, яка може зіграти, – це патріотична партія миру, тому що в нас є Опозиційний блок, який претендує на партію миру, але щодо Опоблоку існує презумпція недовіри і клеймо зв’язків з Партією регіонів, з попередньою владою і з нинішньою російською владою", - розповів В.Карасьов.

На думку політолога, у патріотичної партії миру є шанс, адже Н.Савченко солдат, яка брала безпосередню участь у військових діях, була в полоні, звільнена, вона може сказати те, що інші політики хотіли б сказати, але не можуть, оскільки в них немає такого морального і політичного права.

"Можна сперечатися, чи правильно робить Савченко, чи потрібно зараз говорити про обмін заручниками, про контакти з "ЛДНР", але альтернатива має бути, тому що ключове політичне питання України – це питання миру. Якщо влада не допрацьовує в сенсі реалізації мінських угод, то патріотична партія миру могла б підштовхувати владу до такого сценарію", - зазначив він.

За словами політолога, що стосується М.Саакашвілі, то в нього теж є непогана позиційність – він людина пряма, говорить те, що думає, має досвід, бо був президентом Грузії.

"Спираючись на народне невдоволення з дещо популістським нахилом, (М.Саакашвілі - ред.) може відірвати великий шматок електорату системних партій. Можливо, опозиційних чи провладних на хвилі втоми суспільства від корупції, на хвилі боротьби з корупцією, на хвилі невдоволення того, що боротьба з корупцією в Україні відбувається вибірково, або показово, або взагалі спускається на гальмах", - зазначив він.

При цьому, експерт вважає, що об'єднання новостворених політсил виключене, бо вони мають абсолютно різні програми.

"Думаю, якщо Саакашвілі вирішить об'єднатися, то, скоріш за все, це буде Самопоміч чи Батьківщина. Н.Савченко, на мою думку, поки ні з ким не об'єднуватиметься. Вона хоча й сміливий політик, але не компромісний. Тут важко буде домовитись із кимось, щоб створити спільний проект. Поки що вона політик-одинак", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у листопаді колишній голова Одеської ОДА Михеіл Саакашвілі оголосив про створення нової партії "Рух нових сил".

27 грудня народний депутат України Надія Савченко заявила про створення громадської платформи “РУНА”.

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