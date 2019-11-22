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Politico: США планують провести нове торгове розслідування проти ЄС

Politico: США планують провести нове торгове розслідування проти ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Адміністрація США розглядає можливість почати нове торгове розслідування проти Євросоюзу на тлі того, що глава Білого дому Дональд Трамп поки не став вводити мита на європейські автомобілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Раніше передбачалося, що заходи проти автопрому ЄС введуть на 14-листопада або відкладуть на півроку. Таким чином, зазначає видання, імпортні машини та запчастини більше не будуть розглядатися як загроза національним інтересам, однак товари з Євросоюзу потраплять під більш широке розслідування. "Це створить ситуацію, яка дасть президенту важіль впливу на ЄС", - відзначило джерело газети.

Видання сумнівається, що глава Білого дому вдасться для цього до 232 статті американського закону 1962 року народження, який дозволяє мита з метою коригування імпорту товарів з інших держав, виходячи з національних інтересів. "Розслідування в рамках 301 статті закону про торгівлю 1974 року потенційно набагато ширше і торкнеться великої кількості галузей", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, ЄС попередив США про збитки від введення мит.

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