Покупець вбив продавця магазину на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Харківській області покупець під час конфлікту вбив продавця магазину. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
“14 квітня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів Основ’янського району скоєно напад на жінку”, — йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановили, що у крамниці стався конфлікт між продавчинею та покупцем. Під час сварки зловмисник схопив скляну пляшку, якою наніс жінці кілька ударів. Чоловік заволодів грошима з каси у сумі близько 600 гривень, після чого залишив місце події. Потерпіла у тяжкому стані була доставлена до лікарні, проте через велику крововтрату 55-річна жінка померла.
В ході проведення розшукових заходів оперативники за лічені години затримали 42-річного чоловіка, причетного до скоєння злочину.
Слідчим відкриті кримінальні провадження за п.6, 13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає тюремне ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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