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Поховальний вінок і розлита кров: хто погрожує начальнику відділу акцизного податку?

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Керівнику Департаменту акцизного податку ДНС України Олександру Ярмоленку невідомі надіслали моторошні подарунки, які за стилем нагадують бандитські послання з 90-х років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНН.

Поховальний вінок і розлита кров: хто погрожує начальнику відділу акцизного податку?

Деталі

«Сашку Ярмоленку бандити-тіньовики переказали вітання. Традиційним для бандитів способом – вінок і розлита кров. Поруч з дитячим візком. Користуючись нагодою, передаю привіт бандитам и злодіям, позбавленим можливості красти акциз з тютюну та горілки у армії. Ваш час пішов і більше не прийде. «Заробітків» на крадіжках більше не буде. Якщо ж захочете випробувати долю, продовживши красти – сядете. Це у кращому випадку», - пообіцяв Гетманцев.

Саме цей департамент кілька тижнів тому припинив роботу одного з найбільших виробників нелегальних сигарет, про що також Гетманцев повідомив у своєму телеграм-каналі. І хоча голова податкового комітету не уточнював, про яке саме підприємство йдеться, його заступник по комітету, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк уточнив, що мова йде про тютюнову фабрику у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Раніше Гетманцев підкреслював, що «деякі великі гравці тютюнового ринку у Жовтих Водах» не доплачують акцизний податок, що створює підстави для припинення їхньої діяльності.

Як відомо, у Жовтих Водах розташована тютюнова фабрика ТОВ «Юнайтед Табако», яка неодноразово привертала увагу як силових органів, так і журналістів. Починаючи з 2018 до 2021 року тут регулярно проводили обшуки Державна фіскальна служба, Нацполіція та СБУ. У січні 2020 року Прокуратура Полтавської області оголосила про ліквідацію незаконного виробництва цигарок на обладнанні тютюнової фабрики у Жовтих водах, але виробництво на цій фабриці продовжилося.

У 2018 році компанією Юнайтед Тобако зацікавилися журналісти-розслідувачі з програми «Схеми». Вони звернули увагу, що акцизні марки на деяких марках сигарет цієї компанії мали маркування як для імпортного, а не вітчизняного виробництва. Крім того, журналісти з’ясували, що Юнайтед Тобако має тісні зв’язки з депутатами від «Народного Фронту», зокрема, Олега Кришина та Миколи Мартиненка. Останній, як відомо, є партнером не лише Яценюка, але й близьким соратником лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка. Його називали одним з головним «гаманців» партії Порошенка. Мартиненка підозрювали у махінаціях із постачанням урану державному підприємству, організації корупційних схем з державних підприємств СхідГЗК і «Енергоатом», що нанесло державі збитки у сумі 6,4 млн євро та 17,2 млн дол.

З тютюновою фабрикою у Жовтих водах Мартиненко пов’язаний через своїх бізнес-партнерів – братів Миколу та Руслана Журило. Ті, своєю чергою, теж замішані у схемах на Східному ГЗК. У 2021 році тютюнову фабрику у Жовтих Водах було названо найбільшим виробником контрафактних сигарет в Україні.

Попри це, наприкінці липня 2022 року Юнайтед Тобако отримала роздрібну ліцензію у Львові, яка дає їй можливість торгувати своєю продукцією з підробною акцизною маркою по всій Україні.

Примітно, що наприкінці минулого року незаконна торгівля сигаретами в Україні встановила новий антирекорд – 20,4% у порівнянні з 10% у 2020 році. За даними дослідницької компанії «Кантар», середньорічний показник нелегального ринку сигарет у 2021 році склав 16,9% або 8,4 млрд штук сигарет. В результаті цього бюджети всіх рівнів недоотримали 15,4 млрд грн податкових зборів.

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