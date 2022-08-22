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Погребальный венок и разлитая кровь: кто угрожает начальнику отдела акцизного налога?

Киев • УНН

 • 194560 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Руководителю Департамента акцизного налога ГНС Украины Александру Ярмоленко неизвестные прислали жуткие подарки, по стилю напоминающие бандитские послания с 90-х годов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает УНН.

Погребальный венок и разлитая кровь: кто угрожает начальнику отдела акцизного налога?

Детали

«Сашке Ярмоленко бандиты-теневики передали приветствие. Традиционным для бандитов способом – венок и разлитая кровь. Рядом с детской коляской. Пользуясь случаем, передаю привет бандитам и ворам, лишенным возможности воровать акциз из табака и водки у армии. Ваше время ушло и больше не придет. «Заработков» на воровстве больше не будет. Если же захотите испытать судьбу, продолжив воровать – сядете. Это в лучшем случае», – пообещал Гетманцев.

Именно этот департамент несколько недель назад прекратил работу одного из крупнейших производителей нелегальных сигарет, о чем также Гетманцев сообщил в своем телеграмм-канале. И хотя глава налогового комитета не уточнял, о каком именно предприятии идет речь, его заместитель по комитету, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о табачной фабрике в Желтых Водах на Днепропетровщине. Ранее Гетманцев подчеркивал, что «некоторые крупные игроки табачного рынка в Желтых Водах» не доплачивают акцизный налог, что создает основания для прекращения их деятельности.

Как известно, в Желтых Водах расположена табачная фабрика ООО «Юнайтед Табако», которая неоднократно привлекала внимание как силовых органов, так и журналистов. Начиная с 2018 по 2021 год здесь регулярно проводили обыски Государственная фискальная служба, Нацполиция и СБУ. В январе 2020 года прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах, но производство на этой фабрике продолжилось.

В 2018 году компанией Юнайтед Тобако заинтересовались журналисты-расследователи из программы «Схемы». Они обратили внимание на то, что акцизные марки на некоторых марках сигарет этой компании имели маркировку как для импортного, а не отечественного производства. Кроме того, журналисты выяснили, что Юнайтед Тобако имеет тесные связи с депутатами от «Народного Фронта», в частности, Олегом Кришиным и Николаем Мартыненко. Последний, как известно, является партнером не только Яценюка, но и близким соратником лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко. Его называли одним из главным «кошельков» партии Порошенко. Мартыненко подозревали в махинациях с поставкой урана государственному предприятию, организации коррупционных схем с государственных предприятий Восточный ГОК и «Энергоатом», что нанесло государству ущерб в сумме 6,4 млн евро и 17,2 млн дол.

С табачной фабрикой в ​​Желтых водах Мартыненко связан через своих бизнес-партнеров – братьев Николая и Руслана Журило. Те, в свою очередь, тоже замешаны в схемах на Восточном ГОКе. В 2021 году табачная фабрика в Желтых Водах была названа крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине.

Несмотря на это, в конце июля 2022 Юнайтед Тобако получила розничную лицензию во Львове, которая дает ей возможность торговать своей продукцией с поддельной акцизной маркой по всей Украине.

Примечательно, что в конце прошлого года незаконная торговля сигаретами в Украине установила новый антирекорд – 20,4% по сравнению с 10% в 2020 году. По данным исследовательской компании «Кантар», среднегодовой показатель нелегального рынка сигарет в 2021 году составил 16,9% или 8,4 млрд штук сигарет. В результате этого бюджеты всех уровней недополучили 15,4 млрд грн налоговых сборов.

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