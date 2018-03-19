Покер Роналду призвів до перемоги "Реалу" над "Жироною"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В рамках 29-го туру іспанської Прімери мадридський “Реал” на полі стадіону “Сантьяго Бернабеу” обіграв “Жирону”, передає УНН з посиланням на сайт “галактікос”.
У першому таймі суперники обмінялися голами — на влучний удар Кріштіану Роналду гості відповіли пострілом Крістіана Стуані.
Відразу після перерви лідер “Реала” оформив дубль, а на кінець години допоміг відзначитися Лукасу Васкесу і знову забив.
Не пройшло п’яти хвилин, як Стуані зробив дубль і скоротив відставання до двох м’ячів (4:2). Також “злива” голів відбулася в заключну п’ятихвилинку баталії: за “Реал” на 86 хвилині забив Бейл, через дві хвилини у складі гостей відзначився Хуанпе, а в додатковий час Ронаду встановив остаточний результат — 6:3, зробивши покер.
Примітно, що португалець оформив вже 50-й хет-трик в кар’єрі в рамках покеру.
Зазначимо, що “Реал” з 60-ма очками піднявся на третє місце в турнірній таблиці — 4 очки попереду має “Атлетіко” і на 1 пункт відстає від команди Зідана “Валенсія”. “Жирона” розташувалася на сьомій сходинці, маючи в активі 43 очки.
Окрім того додамо, що наступному турі підопічні Зідана 31 березня на виїзді зіграють з “Лас-Пальмасом”.
До вашої уваги результати інших поєдинків ігрового дня:
“Леганес” — “Севілья” 2:1 (гості грали у меншості — червона картка у Сарабії);
“Вільяреал” — “Атлетіко” 2:1 (червона картка у гравця гостей Вітоло);
“Сельта” — “Малага” 0:0.