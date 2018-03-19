Покер Роналду привел к победе "Реала" над "Жироной"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В рамках 29-го тура испанской Примеры мадридский “Реал” на поле стадиона “Сантьяго Бернабеу” обыграл “Жирону”, передает УНН со ссылкой на сайт “галактикос”.
В первом тайме соперники обменялись голами — на точный удар Криштиану Роналду гости ответили выстрелом Кристиана Стуани.
Сразу после перерыва лидер “Реала” оформил дубль, а на исходе часа помог отличиться Васкес и снова забил.
Не прошел пяти минут, как Стуани сделал дубль и сократил отставание до двух мячей (4:2). Также “ливень” голов состоялся в заключительную пятиминутку баталии: за “Реал” на 86 минуте забил Бэйл, через две минуты в составе гостей отличился Хуанпу, а в дополнительное время Ронаду установил окончательный результат — 6:3, сделав покер.
Примечательно, что португалец оформил уже 50-й хет-трик в карьере в рамках покера.
Отметим, что “Реал” с 60-ю очками поднялся на третье место в турнирной таблице — 4 очка впереди имеет “Атлетико” и на 1 пункт отстает от команды Зидана “Валенсия”. “Жирона” расположилась на седьмой строчке, имея в активе 43 очка.
Кроме того добавим, что следующем туре подопечные Зидана 31 марта на выезде сыграют с “Лас-Пальмас”.
Вашему вниманию результаты других поединков игрового дня:
“Леганес” — “Севилья” 2:1 (гости играли в меньшинстве — красная карточка в Сарабия)
“Вильярреал” — “Атлетико” 2:1 (красная карточка у игрока гостей Витол)
“Сельта” — “Малага” 0:0.