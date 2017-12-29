Пограбування на Сумщині: бізнесмена зв'язали і били ломом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Сумській області поліція затримала трьох чоловіків, які скоїли розбійний напад на родину підприємця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Сумській області, передає УНН.
"Повідомлення на лінію "102" про розбійний напад надійшло від самого потерпілого. 62-річний житель Лебединського району повідомив, що троє невідомих увірвались до його будинку, напали на нього та його сина, вимагаючи гроші", - йдеться у повідомленні.
Працівники поліції, які виїхали на місце події, опитали потерпілих. З’ясувалось, що зловмисники в масках на обличчях увірвались в будинок підприємця. Зв’язали його та почали бити. Потім "черга" дійшла і до його сина. Тілесні ушкодження завдавали ногами та ломом, вимагаючи при цьому гроші. Обшукавши оселю, забрали 1,5 тис. грн та втекли.
Підозрюваних у вчиненні розбійного нападу затримали протягом доби за місцем їх мешкання. Це жителі Охтирки, Бурині та Лебединського району віком 43, 36 та 32 років, які раніше разом відбували покарання в місцях позбавлення волі. За місцем їх мешкання поліцейські вилучили частину речових доказів, які вказували на причетність чоловіків до скоєння цього злочину.
Зловмисникам оголосили підозру за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.
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