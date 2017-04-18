Погодні умови цього тижня погіршаться по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Внаслідок вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня по всій Україні очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла", - йдеться у повідомленні.
У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.
Як повідомляв УНН 17 квітня, штормове попередження оголосили в Україні: очікується мокрий сніг і пориви вітру.
15 квітня синоптики попередили про дощ і мокрий сніг на Закарпатті.