Погодные условия на этой неделе ухудшатся по всей Украине

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем ​​2-9° тепла", - говорится в сообщении.

В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.

Как сообщал УНН 17 апреля, штормовое предупреждение объявили в Украине: ожидается мокрый снег и порывы ветра.

15 апреля синоптики предупредили о дожде и мокром снеге на Закарпатье.