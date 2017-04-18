Погодные условия на этой неделе ухудшатся по всей Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вследствие вторжением арктического воздуха 18-22 апреля по всей Украине ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5°, на поверхности почвы 3-8°, температура днем 2-9° тепла", - говорится в сообщении.
В южных, восточных и большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.
Как сообщал УНН 17 апреля, штормовое предупреждение объявили в Украине: ожидается мокрый снег и порывы ветра.
15 апреля синоптики предупредили о дожде и мокром снеге на Закарпатье.