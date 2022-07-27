Подоляк прокоментував домовленість щодо скорочення споживання газу в країнах ЄС

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"Це дієва протиотрута від традиційного російського газового шантажу. Європа розправляє плечі й каже: не дозволимо нікому говорити з нами з позиції сили. Кінець епохи російського лобі в ЄС. Початок шляху до справжньої росієнезалежності", - зауважив Подоляк.

Нагадаємо

Держави-члени ЄС погодилися скоротити свій попит на газ на 15% у порівнянні з середнім споживанням за останні п'ять років, у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року, із заходами на свій вибір.