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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Податкова перевиконала план 2020 року майже на 50 млрд грн - Гетманцев

Київ • УНН

 • 15270 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев похвалив податкову за перевиконання річного плану на майже 50 млрд грн (11%). Про це він написав у Facebook, передає УНН.

Податкова перевиконала план 2020 року майже на 50 млрд грн - Гетманцев

"Вітаю з прийдешнім Новим роком команду Державної податкової служби! ДПС вітає в свою чергу країну з перевиконанням планів (а також рік до року) надходжень до державного бюджету. При плані по загальному фонду державного бюджету за січень-грудень 2020 року в 458 млрд грн маємо факт 507,5 млдр грн перевиконання +49,1 млдр грн, а рік до року +50,2 млдр грн, або +11%", - написав Гетманцев.

Також він додав, що по ПДВ план (сальдо) - 77,6 млдр грн, факт - 117,7 млдр грн. Перевиконання +42,2 млдр грн, або + 51,8%, а рік до року +28 млдр грн, або у 1,3 рази більше.

"Заявлено до відшкодування ПДВ в 2020 р. - 137 млдр грн, а відшкодовано 143,1 млдр грн. Щиро і від душі дякую за службу!", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи за грудень 2020 року та січень - травень 2021 звільнені від сплати єдиного податку.

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