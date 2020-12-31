Податкова перевиконала план 2020 року майже на 50 млрд грн - Гетманцев

"Вітаю з прийдешнім Новим роком команду Державної податкової служби! ДПС вітає в свою чергу країну з перевиконанням планів (а також рік до року) надходжень до державного бюджету. При плані по загальному фонду державного бюджету за січень-грудень 2020 року в 458 млрд грн маємо факт 507,5 млдр грн перевиконання +49,1 млдр грн, а рік до року +50,2 млдр грн, або +11%", - написав Гетманцев.

Також він додав, що по ПДВ план (сальдо) - 77,6 млдр грн, факт - 117,7 млдр грн. Перевиконання +42,2 млдр грн, або + 51,8%, а рік до року +28 млдр грн, або у 1,3 рази більше.

"Заявлено до відшкодування ПДВ в 2020 р. - 137 млдр грн, а відшкодовано 143,1 млдр грн. Щиро і від душі дякую за службу!", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи за грудень 2020 року та січень - травень 2021 звільнені від сплати єдиного податку.



