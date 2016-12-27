Податківцю Києво-Святошинської ОДПІ повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Правоохоронці викрили головного державного інспектора відділу реєстрації та обліку платників Києво-Святошинської ОДПІ у вчиненні протиправних дій. Наразі чоловіку повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
Встановлено, що вказаний податківець протиправно скористався паролем іншої службової особи, здійснив несанкціонований вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС та безпідставно підтвердив договори про визнання електронних документів суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності.
Такі протиправні дії податківця призвели до реєстрації податкових накладних та надали змогу СГД реального сектору економіки сформувати штучний податковий кредит з ПДВ. Правоохоронцям вдалося запобігти ухилення від сплати до державного бюджету України податку на додану вартість на загальну суму близько 20 мільйонів гривень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) ККУ.
Податківцю оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України та затримано до обрання судом міри запобіжного заходу.
Наразі працівниками підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області вживаються заходи щодо встановлення всього кола осіб, які також можуть бути причетні до вчинення злочинів.