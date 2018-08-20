У Хорватії відкрили почесне консульство України з помилкою на табличці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У понеділок у хорватському місті Спліт відбулося відкриття почесного консульства України в Хорватії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив почесний консул України в Хорватії Івіця Пирич, передає УНН.
“Сьогодні відбулося відкриття Почесного консульства України в Хорватії!”, — написав Пирич.
За його словами, офіс консульства відкрила дружина Президента України Марина Порошенко, міністр закордонних справ України Павло Клімкін, прем’єр Хорватії Андрій Пленкович, також на відкритті були присутні міністр оборони Хорватії, генерал-майор хорватської армії Дамір Крстічевіч, віце-прем’єр і міністр закордонних і європейських справ Хорватії Марія Пейчіновіч-Буріч, міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божіновіч, губернатор пан Бобан, мер м.Спліт Андро Крстуловіч-Опара.
Зазначимо, на табличці дипустанови у назві допущена помилка - "Почесне консульство УкраїнА в Хорватії", тоді як слово "Україна" у цьому випадку має бути у родовому відмінку - "УкраїнИ".
Нагадаємо, наприкінці травня українське консульство відкрили в Кенії.