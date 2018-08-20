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В Хорватии открыли почетное консульство Украины с ошибкой на табличке

Киев • УНН

 • 13504 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В понедельник в хорватском городе Сплит состоялось открытие почетного консульства Украины в Хорватии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич, передает УНН.

В Хорватии открыли почетное консульство Украины с ошибкой на табличке

"Сегодня состоялось открытие Почетного консульства Украины в Хорватии!", - написал Пирич.

По его словам, офис консульства открыла супруга Президента Украины Марина Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, премьер Хорватии Андрей Пленкович. Также на открытии присутствовали министр обороны Хорватии, генерал-майор хорватской армии Дамир Крстичевич, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, губернатор господин Бобан, мэр г.Сплит Андро Крстулович-Опара.

Отметим, на табличке диппредставительства в названии допущена ошибка - "Почетное консульство УкраинА в Хорватии", тогда как слово "Украина" в этом случае должно быть в родительном падеже - "УкраинЫ".

Напомним, в конце мая украинское консульство открыли в Кении.

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