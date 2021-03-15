Почав стріляти з карабіна, бо хотів феєрверків: вінничанину повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Вінниччині 35-річному чоловіку, який 14 березня на святкуванні дня народження замість феєрверків здійснив вгору понад 20 пострілів з нарізного карабіну та намагався втекти від поліції на автомобілі, оголошено про підозру у вчиненні хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Вінницькій області.
Цитата:
"Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Для затримання озброєного зловмисника на території області вводилась в дію поліцейська операція “Сирена”.
Працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДу близько 23 години затримали підозрюваного, який тікав на автомобілі Porsche Cayenne у селищі Агрономічне Вінницького району.
За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе у смт Томашпіль. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля нарізний мисливський карабін та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини населеного пункту.
Тепер зловмиснику загрожує ув’язнення терміном до семи років.
Поліцейські вилучили зброю та автомобіль підозрюваного.