Начал стрелять из карабина, так как хотел фейерверков: винничанину сообщили подозрение

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Винницкой области 35-летнему мужчине, который 14 марта на праздновании дня рождения вместо фейерверков совершил вверх более 20 выстрелов из нарезного карабина и пытался скрыться от полиции на автомобиле, объявлено о подозрении в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Винницкой области.

Цитата:

"Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия)", - говорится в сообщении.

Детали

Для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась в действие полицейская операция "Сирена".

Сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРДа около 23 часов задержали подозреваемого, который хотел сбежать на автомобиле Porsche Cayenne в поселке Агрономичное Винницкого района.

По предварительной информации, злоумышленник находился на праздновании дня рождения в кафе в пгт Томашполь. Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника автомобиля нарезной охотничий карабин и начал стрелять вверх. Это привело к повреждению электрического кабеля и обесточивания большей части населенного пункта.

Теперь злоумышленнику грозит заключение сроком до семи лет.

Полицейские изъяли оружие и автомобиль подозреваемого.

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